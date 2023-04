Liberazione e Primo Maggio a tutto shopping, dalla Nave De Vero al Noventa Designer Outlet: la mappa di chi apre

Corsa allo shopping, soprattutto se il cielo sarà coperto e il clima non così mite. Festa della Liberazione, 25 aprile, e Primo maggio con le saracinesche alzate.

Sulla scorta della deregulation del commercio alla quale siamo oramai abituati, come gli anni scorsi i centri commerciali, outlet e templi dello shopping di cui pullula la nostra provincia di Venezia, rimarranno aperti sia il 25 aprile, Festa della Liberazione, un po’ come accadeva pre pandemia, che il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

Paolo Zaffaina

La stessa cosa faranno le catene dei supermercati più grossi, che rimarranno aperte, magari modificando un po’ l’orario a seconda dei turni e del personale a disposizione.

Scelta controcorrente, come gli altri anni per Coop, che si distingue dai colleghi con lo slogan “Chiusi per scelta” pubblicizzato.

Paolo Zaffaina

Aperto, dunque, il centro commerciale Porte di Mestre, a Zelarino, aperto Iperlando, e ancora il centro commerciale Valecenter di Marcon. Ma anche la Nave de Vero di Marghera, che da poco ha spalancato le porte alla catena Primark. Il brand irlandese il fine settimana che si è appena chiuso era full di visitatori e si prevede che lo sarà anche il 25 aprile e il Primo Maggio.

Aperto sia 25 aprile che Primo Maggio, nel salotto cittadino, anche il Centro Le Barche di Mestre e il Bistrot Feltrinelli all’ultimo piano.

Tutti aperti i 170 negozi, grandi firme, del Noventa Designer Outlet. Il colosso del gruppo McArthurGlen rimarrà aperto, come già fatto negli anni scorsi, sia in occasione del 25 aprile che nel giorno del Primo maggio, con orario continuato dalle 10 alle 20.

In entrambe le giornate è atteso l’assalto di migliaia di clienti, tanto più che fino al 25 aprile sono in corso in alcuni negozi ulteriori promozioni, con sconti del 30% sul prezzo outlet già scontato. Nei giorni scorsi l’outlet di Noventa ha promosso anche una serie di iniziative all’insegna della sostenibilità, con laboratori per bambini in occasione della Giornata mondiale della terra.