Venezia, si torna a circolare sul ponte della Libertà dopo l’incendio dell’autobus. Ancora fermo il tram

Dopo una notte di lavori sul ponte della Libertà a Venezia in seguito all’incendio dell’autobus Atvo nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, all’alba di sabato 22 la circolazione verso il centro storico è stata ripristinata su entrambe le corsie. Resta ancora fermo solo il tram, per il quale serviranno ancora alcuni giorni di lavori.

La zona di carreggiata maggiormente danneggiata dall'incendio dell'autobus

La riapertura a due corsie in direzione di Venezia, informa la polizia locale di Venezia, è stata resa possibile dopo tre ore di chiusura della viabilità dalle ore 2 alle ore 5.30 per il ripristino del manto stradale dopo la esplosione del bus Atvo.

Si sono conclusi i lavori per il ripristino del manto stradale del Ponte della Libertà❗️

Grazie davvero a tutte le persone che hanno lavorato questa notte per sistemare il tratto danneggiato dal fuoco e garantire i trasporti!



La viabilità è tornata normale.

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) April 22, 2023

Per non lasciare senza trasporti i collegamenti Mestre Venezia di prima mattina, sono state istituite corse con motobattello foraneo tra Tronchetto e Aquae (la zona dell'ex padiglione Expo in via Pacinotti) ogni 30 minuti, con prima corsa da Tronchetto e prima corsa da Acquae alle ore 2 e ultima corsa alle 5.

Garantito sul Ponte della Libertà in direzione Venezia il transito dei mezzi di emergenza.

Lavori sul ponte della Libertà dopo il rogo

Il tram della linea T1 resta sospeso per i danni alla linea aerea e alla resina della piattaforma causati dal fuoco. Le corse del tram sono sostituite da autobus. Ci vorranno giorni perché il servizio torni regolare.

