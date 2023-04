Festa di fine Ramadan: radunate migliaia di persone in tutta la provincia di Venezia

In migliaia per la festa dell'Eid al-Fitr. Festa di fine Ramadan venerdì mattina (21 aprile) dalle prime luci dell'alba dopo l'avvistamento della prima falce della luna di giovedì sera.

Nonostante il meteo incerto le comunità islamiche di Venezia e della provincia hanno pregato nei centri e nei luoghi di culto, colorando la città con i vestiti tradizionali.

Da via Lazzarini a via Monzani, da piazzale Madonna Pellegrina a via Paolucci a Marghera passando per via Torino. In duemila al Parco del Piraghetto, grazie all'organizzazione di Prince Howlader e della sua squadra.

Mestre, in duemila al parco del Piraghetto per la festa di fine Ramadan

Park monopattini elettrici, zona donne e uomini, casse stereo e altoparlanti, imam attrezzati. Ciascuno con corano e tappetino al seguito.

E poi tutti a fare festa, scambiarsi gli auguri, scattare selfie e rilasciare interviste per blogger e tivù bengalesi.