“Lancio del tocco”, cerimonia delle lauree in piazza San Marco: le foto

Giornata di celebrazioni quella di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, per gli oltre 700 neolaureati di Ca' Foscari Venezia in Piazza San Marco per la cerimonia di consegna del diploma di laurea. Ad accoglierli sul palco per la proclamazione, seguita dal tradizionale lancio in aria del tocco, la rettrice Tiziana Lippiello. A portare inoltre le congratulazioni della città sono intervenute la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, nella sessione del mattino, e la consigliera comunale, Barbara Casarin, nel pomeriggio. Due quindi i momenti celebrativi che hanno visto sfilare i neolaureati cafoscarini che hanno conseguito il titolo per la sessione straordinaria dell’Anno accademico 2021/2022. Nel corso della cerimonia, come da tradizione, hanno pronunciato il loro discorso due dei migliori studenti della sessione, Andrea Rosi, laureato in Economia e Commercio, e Davide Rosa, laureato in Chimica e Tecnologie sostenibili.

Ecco una galleria di foto dell’avvenimento.