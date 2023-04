Confesercenti Veneto stoppa sul numero chiuso nei centri storici: «Ecco le nostre soluzioni»

"Non vi dubbio che ogni destinazione turistica abbia una sua capacità di carico, ma credo che prima di ricorrere al numero chiuso si debba cercare di governare il fenomeno in modo sistemico, anche attraverso la collaborazione delle categorie". Lo afferma in una nota Cristina Giussani, presidente di Confesercenti del Veneto.

Una questione, quella del numero chiuso nei centri storici, che riguarda in primis Venezia. Ma la gestione del turismo in senso lato è oggetto di riflessioni e dibattito in molte altre città del Veneto e d’Italia

"A differenza di quanto avviene in altri settori - prosegue Giussani - il prodotto turistico non è qualcosa che si realizza in fabbrica, per poi liberarsene con la vendita. I turisti vengono per visitare, dunque i loro bisogni e le loro attività si intrecciano inevitabilmente con quelli della popolazione residente, influenzando la qualità della vita dei cittadini ma anche la qualità delle esperienze degli stessi visitatori. Bisogna puntare più sulla qualità che sui numeri e, allo stesso tempo, introdurre strumenti come la prenotazione che non abbiano lo scopo di 'fare cassa' ma che favoriscano la consapevolezza della scarsità e la delicatezza del prodotto turistico promuovendo, ad esempio, itinerari diversi da quelli classici".