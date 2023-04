La ghiandaia innamorata del sindaco: ogni giorno bussa alla sua finestra del municipio

Da 15 giorni, ogni pomeriggio, una ghiandaia si presenta alle finestre dell'ufficio del sindaci di Pramaggiore, Fausto Pivetta, in municipioi. La "ghia", come viene chiamata in dialetto, dà colpi con il becco alle finestre, tanto che tutti in minucipio ridendo dicono che è innamorata del sindaco. In realtà, come spiega lo stesso Pivetta, è un comportamento che alcune specie tengono durante la stagione riproduttiva se vedono un "avversario" riflesso sui vetri. Ma a Pramaggiore preferiscono pensare a un gesto d'amicizia.

