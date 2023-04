Venezia, ecco come funziona il conta posti letto per turisti ideato da Venessia.com con Ocio

Giacomo Maria Salerno spiega il senso del nuovo conta posti letto, attivato nella vetrina della Libreria Usata by Marcopolo a Venezia come “forma di lotta per la comunità”. Il numero di posti letto sta per raggiungere il numero dei residenti. Il conta posti letto è infatti idealmente in dialogo con il contapersone esposto nella Farmacia Morelli da Venessia.com nel 2008.

01:17