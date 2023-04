Scientist Rebellion: a Venezia gli scienziati ribelli del clima bendano il monumento di Vivaldi

Gli scienziati di tutto il mondo hanno bendato le statue chiedendo un'azione per il clima. Questa mattina, 16 aprile, come ogni Domenica da quasi un mese, scienziati e ribelli dei movimenti Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion hanno bendato decine di statue in tutto il mondo.

Le bende sugli occhi delle statue sono accompagnate da cartelli con le scritte "Dite la verità" e “Non essere cieco sulla crisi climatica, apri gli occhi ed agisci”. Attraverso questa azione, gli attivisti chiedono che chi è al potere non distolga lo sguardo da quelli che sono i fatti scientifici.

A Venezia è stato bendato il monumento di Vivaldi

«L'ultimo rapporto dell'IPCC rende dolorosamente chiaro che la crisi climatica e il disastro ecologico minacciano la nostra stessa esistenza e richiedono un'azione immediata ben al di là di quanto si stia facendo attualmente», recita il comunicato degli attivisti.

«Per questo motivo, oggi, diverse statue in Italia, Svezia, Francia, Germania, Belgio, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Regno Unito sono state bendate con l’intento di richiamare i Governi e le istituzioni al loro dovere, ovvero la tutela dell’ambiente quindi della salute dei propri cittadini».

Picco di emissioni di CO2 prima del 2025

«Il 20 Marzo, un nuovo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l'agenzia delle Nazioni Unite che mappa i rischi del cambiamento climatico, ha riportato dati estremamente allarmanti. Seguendo la traiettoria attuale, stiamo mettendo in gioco un futuro vivibile per tutte le persone sulla Terra, scrive l'IPCC. Le emissioni di CO2 devono raggiungere il loro picco prima del 2025, e poi continuare a scendere, se vogliamo limitare il riscaldamento globale a “solo” 1,5 / 2 gradi rispetto al periodo pre-industriale». Il report conclude che attualmente si sta facendo troppo poco per ridurre sufficientemente le emissioni.

Domenica delle statue

Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion hanno iniziato da 4 settimane questa tipologia di azione a livello globale, ed oggi per la prima volta anche in Italia, utilizzando la statua di James Joyce situata a Trieste e il monumento ad Antonio Vivaldi a Venezia.

«Le statue sono simboli iconici che si possono trovare in ogni luogo del mondo e rappresentano un ottimo tramite per comunicare con il pubblico e con le persone che detengono il potere, esortandoli a guardare in faccia alla realtà e avere il coraggio di agire immediatamente. I governi, i politici, i media e le persone che detengono il potere non hanno (colpevolmente) ascoltato gli avvertimenti della comunità scientifica degli ultimi decenni e le emissioni hanno continuato ad aumentare», concludono gli attivisti