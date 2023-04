Bibione, trovato morto Franco Basso: è stato un pioniere del turismo sul litorale

Il litorale Alto Adriatico perde Franco Basso. È accaduto stamattina, quando é stato trovato morto nella sua agenzia Europa in corso del Sole. Aveva 76 anni. Sul posto i carabinieri che escludono il coinvolgimento di terzi. Le cause infatti non sono naturali. Un uomo che ha dato tanto per Bibione, per Lignano e per tutto il territorio.

Nato a Corbolone, frazione di San Stino, è arrivato a Bibione in epoca pionieristica. Dal nulla ha fondato l’agenzia Europa. Ha costruito un impero di albergo e appartamento riuniti nell’Europa Touristic Group. Ha comprato dalla diocesi di Concordia Pordenone le vecchie colonie che si affacciano da viale Aurora. Da lì un nuovo sogno. La sua più bella creatura, ovvero Bibione Thermae.

Sopra l’Hotel Savoy, il 5 stelle più importante di Bibione. Franco Basso lascia i fratelli Vanno, inserito a pieno titolo nell’agenzia, e Angelo. E poi la figlia, Giuliana Basso, presidente del consorzio turistico Bibione Live. I funerali non sono stati ancora fissati.

“Voglio ricordare la figura di Franco Basso che questa mattina ci ha lasciato. Lo ricordo per l’impegno che ha messo nello sviluppo turistico di Bibione che, negli ultimi decenni, è diventata una località balneare dalle capacità attrattive indiscusse a livello nazionale grazie al lavoro senza sosta di imprenditori e operatori che, come lui, hanno saputo lavorare per valorizzarla”.

Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Veneto alla notizia della scomparsa improvvisa dell’imprenditore di San Michele al Tagliamento.

“Alla sua famiglia e ai collaboratori giunga la mia vicinanza e quella della Regione del Veneto” conclude il presidente.