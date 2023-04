A Vicenza la grande manifestazione per difendere la sanità Veneta. Basso: pilastro del benessere

Cittadini, associazioni, sindacati di tutto il Veneto, con la partecipazione anche di diverse forze politiche, si sono radunati numerosi a Vicenza (secondo gli organizzatori sarebbero circa 6 mila i manifestanti) per affermare l'urgenza di potenziare i servizi territoriali, dai consultori familiari ai Serd, evidenziando le criticità del sistema sanitario pubblico, tra liste di attesa per visite e ricoveri ospedalieri e pronto soccorso in tilt. Tiziana Basso, segretaria della Cgil regionale Veneto, spiega i motivi della partecipazione del sindacato alla protesta: Difendere i diritti dei veneti.

