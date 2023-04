Una valanga di fondi europei in arrivo. Belloni: «Creare un controllo civico sui progetti»

“Un osservatorio per verificare l’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Veneto: investimenti con fondi europei per il futuro o il banchetto per i soliti noti?”.

Fondi Pnrr. Belloni: Ecco perché c'è bisogno di un monitoraggio da parte dei cittadini

Se ne è discusso sabato mattina in municipio a Dolo. Il rischio, secondo i promotori del convegno, è che l’ingente mole di investimenti attivati non produca la necessaria svolta verso uno sviluppo duraturo e allo stesso tempo si aprano falle dove si inserisce la malavita.

“È importante” ha detto Gianni Belloni direttore del Centro di documentazione e d’inchiesta sulla criminalità organizzata “che sia monitorato con attenzione il percorso di destinazione di questi fondi facendo attenzione al totale rispetto della cultura della legalità”.

L’attenzione per i promotori dell’iniziativa va spostata sugli enti locali sia come destinatari che come soggetti attuatori dei fondi.