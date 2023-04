Operaio morto sul lavoro a Campagna Lupia: presidio della Cgil davanti all’azienda

Presidio della Cgil unita oggi, 15 aprile a partire dalle 8.45 davanti ai cancelli dell'azienda dove lavorava Arben Salliu, l'operaio 57enne morto il 5 aprile a causa delle ustioni riportare il 4 aprile durante un incidente sul lavoro avvenuto mentre era intento a saldare.

Forte l'appello da parte del segretario generale della Cgil, Daniele Giordano, dei rappresentanti Fiom e di tutti i comparti presenti, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche alla trasparenza nella comunicazione dei fatti che coinvolgono i lavoratori, nonché ai controlli.

Il sindacato, davanti ai cancelli del capannone, in via Manin 68, ha ribadito che, se necessario, si costituirà parte civile e si è detto in attesa delle indagini.

L'operaio lavorava alla Fer Service da quasi dieci anni, ma in merito alle sue ultime ore di vita non c'è chiarezza e questa mattina al presidio non era presente nessun operaio.