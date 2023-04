Festa a Campolongo per i 50 anni della Miotto Distribuzione bevande

Grande festa sabato pomeriggio a Campolongo Maggiore in via Lova per il cinquantesimo anniversario dell’azienda Miotto srl distribuzione bevande, che conta 30 dipendenti e si occupa di commercializzazione di bevande.

L’azienda ha origine nel 1973, quando alla prematura scomparsa di Lino Miotto, fondatore del marchio, Francesco Andreato, il titolare, rilevò l’azienda mantenendo il nome per onorare il ricordo di chi fin da ragazzino, dall’età di 15 anni, lo aveva preso con sè nell’attività.

Il titolare dell’azienda, nel corso degli anni, rimanendo sempre all’interno del Comune di Campolongo Maggiore ha trovato una collocazione adeguata alla continua crescita di lavoro, dando ora la possibilità a più di 30 persone di lavorare per lui. Un’azienda cresciuta nel tempo, ma rimasta a carattere familiare.

Ora alla gestione cooperano anche i figli Marilisa e Lino, impegnati a sviluppare settori diversi e con l’apertura della filiale di Chioggia si garantisce la copertura di tutto il territorio balneare oltre alle provincie di Venezia, Padova e Rovigo. I 50 anni di attività sono stati festeggiati anche alla presenza del sindaco Mattia Gastaldi.