I donatori di sangue alla Regione: «Troppi paletti e pochi aiuti ai volontari»

Il grosso problema oggi in Veneto per la raccolta di sangue e plasma è la carenza di personale medico e paramedico. "Sta ormai diventando un'imbarazzante denuncia periodica - spiega la presidente di Avis regionale Veneto Vanda Pradal - ma servono medici nei nostri Centri trasfusionali negli ospedali e nelle Unità di raccolta domenicali, specie ora che sono riprese le attività delle sale operatorie e degli ospedali e aumentano e aumenteranno le richieste di sangue per salvare vite".

L'occasione per rilanciare il problema che attanaglia il sistema trasfusionale è venuta dall'assemblea regionale di Avis, che si è tenuta sabato 15 al Novotel di Mestre, presenti i massimi esperti italiani del settore sangue: il direttore del Centro nazionale sangue Vincenzo De Angelis e il presidente di Avis nazionale Gianpietro Briola.

Mantenere l’autosufficienza regionale

"Una soluzione va trovata se vogliamo raggiungere determinati obiettivi di raccolta e se c'è la volontà di voler mantenere l'autosufficienza regionale e contribuire, come da sempre facciamo, all'autosufficienza nazionale.

Possono essere i medici specializzandi come i medici in pensione - ha sottolineato la presidente - sono stati fatti dei tentativi da parte di Azienda Zero, ma ancora non si vedono conclusioni".

L'effetto negativo più evidente è il tempo sempre più lungo per il riconoscimento dell'idoneità, che disincentiva l'ingresso di nuovi donatori.

La mancanza di medici rende troppo lunghi i tempi di attesa tra il momento in cui una persona manifesta la volontà di donare e il primo posto libero per eseguire esami e visita e poi tra il momento in cui questi si eseguono e il rilascio dell'idoneità.

Tempi lunghi e donatori demotivati

"Passaggi fondamentali per la sicurezza del donatore e del ricevente. I tempi per l'idoneità sempre più spesso superano il mese (si arriva anche a 40 giorni) e ciò demotiva i potenziali donatori che non di rado finiscono per non presentarsi più - prosegue la Pradal- Ci chiediamo se non sia possibile, ad esempio, rendere disponibili alcuni medici per la lettura a distanza degli esami di tutta la realtà veneta".

Interrogativi e richieste che sono state sollevate in assemblea dalla Pradal e dai presidenti delle Avis provinciali, perchè vengano trovate soluzioni da chi rappresenta la sanità in Veneto.

"Come Regione stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili, e continuiamo ad insistere nel coinvolgimento degli specializzandi e dei medici in pensione per risolvere il problema della carenza di personale sanitario - ha risposto l'assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarin - Stiamo percorrendo tutte le strade possibili, nel settore trasfusionale come in tutti gli altri visto che è un problema generale. Fortunatamente il sistema sanitario veneto è forte e pure l'associazionismo".

Orari sempre più stretti per le donazioni

Per funzionare meglio tutto il sistema Avis Regionale chiede anche maggiore flessibilità negli orari e nelle aperture dei Centri trasfusionali e che si completi la realizzazione del database unico, l'archivio elettronico unico consultabile da qualsiasi presidio ospedaliero e che consenta di effettuare la donazione da qualsiasi area nazionale.

"Anche su questi fronti stiamo lavorando. Sul database unico siamo a buon punto e contiamo di essere a regime entro inizio del 2024 - ha continuato la Lanzarin - interfacciandolo con gli applicativi di cui le diverse realtà territoriali si sono dotate".

La testimonianza delle persone salvate

Pradal ha quindi ribadito la necessità che "Il volontariato del sangue non sia escluso dai tavoli della concertazione per programmare la raccolta necessaria al fine di permettere agli ospedali di assicurare le cure ai nostri malati".

Sangue e plasma sono fondamentali in tal senso. A testimoniarlo in assemblea i rappresentanti delle associazioni dei malati venete: Alberto Cattelan presidente regionale Avlt (Associazione veneta lotta alla talassemia), Sergio Vicentini del Direttivo dell'Aip (Associazione immunodeficenze primitive) e Piero Valiante presidente di Lagev (Libera associazione Genitori emofilici Veneto) che riuniscono pazienti che vivono grazie al sangue e al plasma (e plasmaderivati) dei donatori volontari. "Se noi siamo qui oggi, se chi soffre delle nostre malattie è cresciuto, ha una famiglia, una vita e un lavoro, è perché ci sono i donatori".