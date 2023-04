Binari deserti e assalto agli autobus: la situazione in stazione a Mestre durante lo sciopero

Continui annunci di treni in ritardo o cancellati e i mezzi pubblici presi d'assalto, in particolare i bus per Venezia: pesanti le ripercussioni dello sciopero nazionale del personale ferroviario anche in stazione a Mestre (video Agenzia Pòrcile e Artico)

01:13