A Chioggia il primo attracco di una nave da crociera della compagnia Azamara

Primo attracco a Chioggia per la Azamara Journey nella mattinata di venerdì 14 aprile. Poco prima delle 9 è arrivata alla banchina di Isola Saloni la nave da crociera della compagnia Azamara, che ha scelto di aggiungere Chioggia tra le sue destinazioni dopo il successo degli esperimenti dell'anno scorso con le navi della compagnia Viking. La nave accoglie 650 passeggeri, per lo più americani, e 400 persone dell'equipaggio. Quasi la metà dei passeggeri ha deciso di rimanere a visitare Chioggia e in giornata effettuerà dei tour in centro storico per vedere palazzi e musei. La restante parte si dirigerà con i lancioni a Venezia. (video Agenzia Pòrcile, testo Elisabetta Boscolo Anzoletti)

00:34