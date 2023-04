Sciopero dei treni, le stazioni del Veneto nel caos

Sciopero nazionale dei treni, stazioni del Veneto nel caos nella giornata di venerdì 14 aprile. L’astensione dal lavoro, indetta da Cgil, Cisl, Uil, Orsa, Fast ed Ugl, è prevista dalle 9 alle 17.

Venerdì nero per chi viaggia in treno: dalle 9 alle 17 sciopero dei controllori 14 Aprile 2023

Il picco dei disagi è previsto dalle 13 alle 15. I sindacati protestano contro i turni ritenuti massacranti in particolare dei macchinisti, dei capitreno e degli addetti alle biglietterie.

La situazione a Mestre

Critica la situazione a Mestre, dove turisti e pendolari sono fermi, in attesa dei treni che non partono.

Tutti con il naso all'insù a guardare i tabelloni dove via via compaiono le cancellazioni dei convogli. Molti i ritardi. Coda agli uffici informazioni di Trenitalia, mentre gli altoparlanti diffondono la notizia dello sciopero.

L'assalto ai bus per Venezia (foto Artico)

Folla alle fermate degli autobus, dove non si riesce a salire perché ci sono troppe persone. Prese d’assalto in particolare le linee verso Venezia.

La situazione a Padova

Già cancellata una valanga di treni anche a Padova, tra cui i regionali delle 10.22 da Verona per Venezia, delle 10.49 sempre per Venezia. Cancellate anche le Frecce delle 10.46 da Genova Brignole per Venezia e delle 11.06 sempre per Venezia.