Verso il centenario dell'aeroporto Nicelli al Lido, il videoracconto della mostra tra foto e memorabilia

Inizia il percorso di avvicinamento ai cento anni dello storico aeroporto Nicelli del Lido, intitolato all’aviatore pluridecorato della Prima guerra mondiale. Inaugurata l'esposizione storica curata da Laura Alfieri e Giacomo Zamprogno, con ricerche a cura del comitato storico – diretto da Massimo Dominelli – costituito per la creazione dell’archivio ufficiale. L’esposizione sarà suddivisa in tre anni, dal 2023 al 2025, ciascuno dei quali ripercorrerà i momenti più importanti di un periodo storico dall’inizio del XX secolo sino ai giorni nostri, per poi confluire nel 2026 – anno in cui si festeggerà il centenario – in un’unica esposizione permanente negli interni dell’aerostazione. Dal 1° aprile e fino al 7 maggio, il salone principale del terminal e l’adiacente fabbricato, già storica stazione carburanti Esso, ospiteranno fotografie, video d’epoca, manifesti, cartoline e memorabilia, dagli albori dell’aviazione veneziana sino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. (videoracconto Eugenio Pendolini)

04:19