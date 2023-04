Smart working nelle ville venete: una app per prenotare gli spazi

In Veneto sarà possibile lavorare in smart working all'interno di una delle dimore storiche sulle rive del Brenta, grazie a un accordo stretto tra il Consorzio Ville Venete, che riunisce le principali dimore storiche, castelli e giardini del Veneto, e Urbnx, piattaforma padovana per trovare e prenotare spazi vicino a casa in cui lavorare, organizzare riunioni e incontri professionali.

Per Elisabetta Fogarin, presidente del Consorzio Ville Venete, "le dimore consorziate, circa 80, sono tutte situate in contesti caratteristici come parchi secolari o borghi storici in tutta la regione, e storicamente rappresentavano il fulcro della vita del territorio. La collaborazione con Urbnx ha l'obiettivo di permettere alle persone di poter conoscere e apprezzare la bellezza di questi antichi contesti non solo in occasioni speciali, come gli eventi che solitamente ospitano, ma anche nel quotidiano, come luogo dove svolgere il proprio lavoro. Si tratta per lo più di edifici costruiti tra il diciassettesimo e il diciannovesimo secolo, adibiti all'accoglienza e perciò perfettamente attrezzati anche per ospitare chi pratica i lavoratori in smart working".

Urbnx è un servizio aperto a tutti i lavoratori, per chi vuole trascorrere il tempo dedicato all'operatività vicino alla propria abitazione ma fuori da essa. Basta scaricare la app sul proprio smartphone con sistema Ios o Android, oppure collegarsi al sito urbnx.com e scegliere lo spazio per le proprie esigenze. In Veneto, le postazioni di lavoro disponibili sono anche presso alberghi e strutture ricettive.