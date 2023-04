Emma Thompson a Venezia fa la spesa al supermercato per il pic-nic

L’attrice e sceneggiatrice britannica Emma Thompson, in questi giorni a Venezia, ha trovato il tempo per una foto ricordo con lo staff del Conad di Sestiere Santa Croce.

La due volte premio Oscar — come migliore attrice per “Casa Howard” e per la sceneggiatura di “Ragione e sentimento” — si è recata a fare la spesa di persona nella mattina di martedì 11 aprile, alla ricerca di tipicità italiane per un pranzo al sacco.

Come riportato dai tabloid britannici, l’attrice ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Venezia, dove è di casa dal 2020, avendo acquisito ufficialmente la residenza in città insieme al marito Greg Wise.

Durante la sua permanenza in laguna, secondo quanto scrive il “Daily Mail”, la coppia si è concessa un breve periodo da turisti, visitando chiese, antiquari e mescolandosi alla folla.

«È stato un vero onore per noi accogliere la signora Thompson nel nostro negozio — dice il socio gestore Angelo Gregucci —. Affabile e gentilissima con tutti, ha chiesto salumi e formaggi italiani assortiti per un picnic all’aperto, facendosi consigliare per i vari accostamenti. Non si è presentata, ma l’abbiamo immediatamente riconosciuta, visto che è un’attrice di fama davvero planetaria e si è prestata con grande cortesia a uno scatto con noi.

Comunicare non è stato un problema: parla un ottimo italiano, per il resto siamo riusciti a scambiare qualche parola in inglese.

Di persona ha confermato il fascino, la simpatia e lo spirito che il suo personaggio pubblico comunica. Venezia è una città che attira molte star, ed è capitato che qualcuno si fermasse a fare compere da noi, ma Emma Thompson è sicuramente una delle più deliziose con cui abbiamo avuto a che fare».