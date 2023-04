Blanco in gondola a Venezia, l’ipotesi delle riprese per un nuovo video

Blanco a Venezia, in gondola mentre canta accompagnato da Michele Zocca, per tutti Michelangelo, compositore e polistrumentista, produttore di "Brividi", con cui ha trionfato assieme a Mahmood al Festival di Sanremo 2022. Davanti a loro, un cameraman che riprende l’esibizione tra i rii.

Le immagini sono rimbalzate nelle stories di djshablo, poi condivise dallo stesso Blanco, e hanno scatenato i fans di Blanco: cosa avrà fatto il cantante? Forse ha girato in laguna alcune immagini per il video di una delle canzoni di “Innamorato”, l’album in uscita venerdì 14 aprile.

“Innamorato” conterrà il duetto con Mina intitolato “Un briciolo di allegria”, presente anche nell’album della signora della canzone italiana intitolato “Ti amo come un pazzo”, in uscita il 21 aprile.