Spiaggia e discoteche, Jesolo ritorna protagonista a Pasqua e Pasquetta

Da Pasqua a Pasquetta, Jesolo apre la stagione assieme alle altre località della costa veneziana che in due giorni si sono rimpite oltre ogni aspettativa e previsione. Oltre 100 mila persone nel fine settimana pasquale solo a Jesolo, grazie al bel tempo di Pasquetta che ha richiamato sulle spiagge anche tanti pendolari per una passeggiata in spiaggia.

Clienti dei locali che si godono il sole a Jesolo

Una trentina gli autobus di giovani arrivati da tutto il Veneto al lido, controllati uno per uno dalla polizia locale che ha sequestrato qualche bibita alcolica. Lungo tutto il litorale veneziano le presenze hanno superato le 500 mila. E il messaggio di andare a Jesolo senza eccessi è dunque arrivato a destinazione, mentre l'ordinanza antialcol entrata stabilmente in vigore nel regolamento di polizia urbana è stata rispettata.

Uno dei pullmann controllati: nessun problema riscontrato

Grande apertura delle discoteche jesolane: sia King's sia Muretto, sono state aperte la notte di Pasqua. Al King's, per l'ospite d'eccezione Gue Pequeno, ben 3500 persone. E ieri il bis al dinner club Hierbas, aperto in via eccezionale per pasquetta, con 500 persone a pranzo e poi altre centinaia nel corso della giornata per ballare e trascorrere il pomeriggio nel locale. Tanti giovani anche al Muretto per la Easter Night nel locale di via Roma destra preso d'assalto nella prima notte di apertura. Hanno lavorato a pieno ritmo anche Marina Club e Capannina Beach, successo per l'evento musica al chiosco Tango di piazza Mazzini.

I circa 100 alberghi aperti hanno raggiunto quasi tutti il sold out in questo fine settimana. Tantissimi turisti austriaci e tedeschi, ma anche inglesi e soprattutto svizzeri che si sono visti anche nelle spiagge di Bibione, Caorle, Cavalllino Treporti, ovvero le altre località da tutto esaurito o quasi per il week end pasquale. Ma sono stati i ristoranti le attività che hanno lavorato di più in questi giorni. A Pasqua per il pranzo e la cena, poi a pranzo per pasquetta. Si sono viste addirittura le code per entrare come in piena estate.

«Davvero una Pasqua importante», ha detto il presidente di Confcommercio mandamentale, Angelo Faloppa, «e nonostante il meteo non fosse ancora dei migliori, soprattutto nella giornata di Pasqua. C'è voglia di vacanza e Jesolo è sempre una meta molto gettonata perchè è la prima località che ha aperto le strutture ricettive, ma anche le attività commerciali ormai quasi al completo. Adesso abbiamo dei ponti interessanti che saranno il prossimo 30 aprile e primo maggio, poi il 25 aprile per San Marco che precedono le festività tedesche a fine maggio, con Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini, quando Jesolo e tutte le località balneari della costa saranno ufficialmente aperte per iniziare la stagione estiva 2023 con i migliori auspici perchè avremo davvero tanti ospiti».

Sulla stessa linea Confapi Turismo nazionale con il presidente Roberto Dal Cin: «Le previsioni relative ad arrivi e presenze sono in costante crescita, se risolveremo il problema del personale riteniamo che sarà una stagione davvero importante».