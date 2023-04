Ottantamila presenze a Jesolo, aprono chioschi e discoteche

Pasqua con gli alberghi verso il tutto esaurito a Jesolo, ma i turisti arrivano un po’ su tutta la costa veneziana. Nonostante le temperature non ancora estive, e neppure primaverili, la voglia di mare e spiaggia prevale sul litorale.

Pienone soprattutto al lido di Jesolo e Cavallino-Treporti, ma anche Caorle e Bibione. Jesolo è la città con più alberghi aperti, un centinaio, che sono vicini al sold out.

Si calcolano in questi giorni circa 80 mila turisti in città, anche molti stranieri, austriaci, tedeschi e inglesi che hanno scelto il litorale per una passeggiata salutare in spiaggia e una escursione comoda a Venezia. E in questi giorni aprono anche le discoteche per una Pasqua dei più giovani che vogliono divertirsi e tornare in pista.

In primis King’s e Muretto, ma ci sono anche Marina club, Capannina Beach tra i locali più conosciuti del lido by night. Al chiosco Tango vicino a piazza Mazzini oggi ci sarà un evento a partire dalle 17 con i Djs Francesco Torre e Giorgio Roman.

Il mondo dell'intrattenimento notturno si risveglia in questo fine settimana. Seguirà una breve pausa per le discoteche e poi si riprende per l’avvio ufficiale della stagione a maggio. La maggior parte dei chioschi sulla spiaggia sono aperti, anche il Loredana, Baita al Mare, Veliero e tanti altri che hanno già avviato le macchine e oggi saranno invasi, se il tempo terrà. Anche i ristoranti stanno lavorando a pieno ritmo da qualche giorno.

Il Maison Jolie di chef Lorenzo in piazza Milano, con specialità classiche di pesce e cucina sperimentale internazionale, poi Abbazia verso piazza Brescia, al Granso da Gigi vicino a piazza Mazzini, i classici Torcio, Milleluci e molti altri che già sono meta dei turisti in cerca della cucina tipica del litorale e naturalmente della pizza.

Sul fronte della sicurezza, massima attenzione di tutte le forze di polizia, dagli agenti commissariato ai militari dell’Arma della compagnia carabinieri, tenenza della guardia di finanza e gli agenti polizia locale distribuiti in tutto il territorio e in particolare sulle vie di ingresso e uscita.

Occhi aperti soprattutto a Pasquetta per le masse di giovani in arrivo al lido di Jesolo. L’ordinanza anti alcol è ora parte integrante del regolamento di polizia locale, come ha voluto il sindaco, Christofer De Zotti. La proposta avanzata e approvata dall’amministrazione comunale prevede, di fatto, il recepimento delle ordinanze all’interno del Regolamento di Polizia urbana non trattandosi più di provvedimenti urgenti, ma di interventi ormai costanti. In vigore il divieto in tutto il territorio del Comune di Jesolo della vendita per asporto dalle 20 del sabato alle 24 del lunedì.