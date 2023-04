Venezia, due studenti in gita si tuffano in bacino San Marco: multa e Daspo urbano

In gita a Venezia con la scuola fanno il bagno in bacino San Marco, tuffandosi da Riva Sette Martiri. Dalla smart control room i vigili urbani vedono tutto e una pattuglia interviene e multa i due studenti. Protagonisti due studenti rispettivamente di 18 e 17 anni svizzeri. Per loro una sanzione di 500 euro più il Daspo urbano. E naturalmente gita finita in anticipo.

