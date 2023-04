Da Jesolo la proposta degli studenti: «Alloggi a basso costo per il sabato notte»

“DivertiAmo la Vita”. Al dinner club Hierbas di Jesolo, i vertici del Silb Confcommercio nazionale e delle forze di polizia con studenti e operatori del mondo della notte per parlare di sicurezza.

Gli studenti dell'Istituto Cornaro di Jesolo chiedono appartamenti o posti letto a basso costo per i giovani perché possano evitare la strada. E costi abbassati per i cocktail analcolici.

La presentazione del progetto "DivertiAmo la Vita" (foto Vianello)

Il presidente nazionale del Silb, sindacato dei locali da ballo, Maurizio Pasca, ha partecipato entusiasta: "Ci sono giovani che non conoscono comportamenti sani purtroppo, anche se le campagne di sensibilizzazione non mancano. Tariffe agevolate per i giovani è un'ottima idea così come i prezzi calmierati per gli analcolici”.

Assieme ai ragazzi, il generale Nicola Conforti, comandante provinciale dell'Arma e il vice questore Luca Miori che ha portato i saluti del Questore. "Bene lasciare spazio ai giovani in questi happening", ha detto il generale Conforti, " perché sanno centrare i temi più attuali. Divertimento non vuol dire sballare. Legalità non perché imposta, ma perché è importante per la vita, come una cintura di sicurezza in auto. Possiamo migliorarci anche ascoltando i giovani".