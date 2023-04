Chioggia destinazione crocieristica, quattro worskshop per gli operatori

Il progetto “Chioggia: destinazione crocieristica”, ideato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in collaborazione con il Comune di Chioggia, entra nel vivo con i quattro workshop che si svolgeranno, nella sede di Chioggia dell’Autorità di Sistema, il 27 aprile ed il 4 maggio, articolati nella sessione mattutina dalle 9:30 alle 12:30 e nella sessione pomeridiana dalle 15:30 alle 18:30.

Le sessioni tematiche approfondiranno quattro aspetti strategici dell’offerta: la gastronomia clodiense; l’offerta culturale; le esperienze e mestieri identitari, gli eventi e l’intrattenimento.

Le imprese del turismo, dei servizi, dell’artigianato, della pesca, del commercio; le associazioni culturali e sportive; i gestori di beni culturali, le guide turistiche e i narratori della storia locale sono invitati a partecipare per dare il loro contributo nella definizione di una nuova offerta turistica capace di intercettare i gusti e le aspettative del nuovo visitatore della città che giunge con le navi da crociera.

Il progetto contribuisce al percorso di sviluppo della “Destinazione Chioggia” coinvolgendo gli attori locali nella valorizzazione della loro identità e degli stili di vita, facendoli diventare parte integrante dell’esperienza di visita della città. Si intende in questo modo creare un prodotto turistico in linea con le nuove sensibilità che stanno emergendo nel turismo: rapporto autentico con la comunità, riscoperta delle specificità culturali, attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni (ambientale, sociale ed economica), fruizione lenta.

«Il progetto ‘Destinazione Chioggia’» spiega il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio «mira a realizzare un percorso di accompagnamento alla creazione di una destinazione crocieristica complementare con Venezia ma allo stesso tempo distinta, che porti a ricadute benefiche sul territorio, in termini di ricchezza e occupazione, attraverso soluzioni sostenibili per l’ambiente e per il tessuto sociale e urbano della città. Con l’avvio di questi workshop vogliamo proprio coinvolgere attivamente i soggetti locali nello sviluppo di un business attento alla comunità, lavorando sia sulla qualità dell’accoglienza sia sull’armonizzazione dei tempi del turismo con quelli della città, oltre ovviamente a promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio della cittadina lagunare, la sua identità territoriale e la qualificazione della sua offerta turistica».

«Si tratta di un percorso importante che riguarda tante realtà coinvolte, ciascuna per la sua peculiarità, nel progetto: dagli imprenditori alle categorie turistiche fino alle associazioni culturali e sportive» commenta il sindaco Mauro Armelao «Chioggia: destinazione crocieristica”, oltre a preparaci al meglio per dare un servizio ancora più di valore ai turisti che arrivano in città, ha il merito di spingerci ad un cambio di mentalità, al gioco di squadra dove non è il singolo a vincere ma l’intera città. Torno a ringraziare il presidente dell’Autorità Portuale Fulvio Lino Di Blasio per aver creduto nel progetto con un investimento sostanzioso».

Gli incontri saranno coordinati da Carlo Montisci, destination manager della società Ideas, incaricata dall’Autorità di Sistema Portuale per lo sviluppo e la promozione del Progetto di valorizzazione dell’offerta turistica clodiense.

Il programma di dettaglio:

• La gastronomia clodiense: giovedì 27 aprile 9:30 - 12:30

• L’offerta culturale: giovedì 27 aprile 15:30 - 18:30

• Esperienze e mestieri: identitari giovedì 4 maggio 9:30 - 12:30

• Eventi ed intrattenimento: giovedì 4 maggio 15:30 - 18:30

La partecipazione ai workshop è gratuita ed è necessario registrarsi online ad uno o più di essi attraverso il form raggiungibile dal sito dell’Autorità di Sistema Portuale e del Comune di Chioggia.

In alternativa si può raggiungere la pagina web dal seguente link https://www.gruppoideas.it/chioggia-destinazione-crocieristica/