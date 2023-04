Zaia testimone al processo sui Casalesi di Eraclea: la deposizione in aula

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sentito come testimone al processo sui Casalesi di Eraclea, nell'aula bunker di Mestre. Ha dichiarato di essere stato a Eraclea in passato, anche come assessore regionale al turismo, ma di non essere mai stato avvisato della presenza di attività criminale sul posto. Al termine Zaia ha detto ai giornalisti: "Sono venuto a deporre come dovrebbe fare ogni cittadino. Ci siamo costituiti parte civile, come regione, perché se prima avevamo la presunzione di essere indenni da questi fatti, ora non l’abbiamo più, anzi abbiamo la certezza della presenza di infiltrazioni malavitose anche nel tessuto del Veneto ed è giusto evidenziarlo.riteniamo un obbligo come cittadini esserci“ (testo Roberta De Rossi, video Zaffaina/Pòrcile)

