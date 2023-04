Casalesi Eraclea, Zaia al termine della deposizione: "Ho fatto il mio dovere, Regione parte civile"

Zaia al termine della deposizione al processo sui Casalesi di Eraclea: "Sono venuto a deporre come dovrebbe fare ogni cittadino. Ci siamo costituiti parte civile, come regione, perché se prima avevamo la presunzione di essere indenni da questi fatti, ora non l’abbiamo più, anzi abbiamo la certezza della presenza di infiltrazioni malavitose anche nel tessuto del Veneto ed è giusto evidenziarlo, riteniamo un obbligo come cittadini esserci" (Roberta De Rossi, video Zaffaina-Pòrcile)

