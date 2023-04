Zaia a difesa del vino e del prosecco contro le etichette sanitarie proposte in Europa

"I babilonesi disegnavano la partedel mondo che loro conoscevano e al centro ci mettevano Babilonia. Il salone del vino come Babilonia, qui vengono tutti, non si può non passare per il Vinitaly". Con questa battuta il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato con i cronisti la massiccia presenza di esponenti del Governo prevista nei quattro giorni della kermesse veronese, oggi al via. Parlando invece degli attacchi e delle conseguenze che potrebbero esserci dalle nuove normative Ue sul vino, Zaia - ricordando che solo il Veneto, con 12 milioni 500 mila ettolitri di produzione rappresenta il 36% dell'export nazionale, 2,8 miliardi di euro - ha sottolineato che "questa è una aggressione che penalizza il nostro Paese dal punto di vista economico,; dall'altro, anche una battaglia identitaria, che noi dobbiamo condurre fino in fondo". Le etichette chieste dall'Irlanda avvertono i consumatori che l'alcol è dannoso alla salute.

