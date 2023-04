L’editoriale del direttore / Ci vorrebbe una legge

Ci vorrebbe una legge. Una semplice, fatta di poche righe e approvata a forte maggioranza. Una legge che proibisse a uno stalker comprovato di dire che è “innamorato” della sua vittima, che la “ama”. Vietato dirlo, vietato scriverlo. Nessuna eccezione, punto. Non puoi.

Daniel invece lo dice. L’hanno arrestato di nuovo, per stalking e danneggiamento. Minacce da incubo, incursioni, molestie psicologiche e atti dimostrativi gravissimi: questo era il trattamento riservato alla sua ex, una giovane madre che vive a Treviso. Quanto al danneggiamento, è successo a febbraio: l’auto di lei era stata incendiata. Dalla galera, con la prospettiva di essere estradato in Romania per scontare altre pendenze, quest’uomo di 36 anni nega di essere colpevole. Siamo in uno stato di diritto, dunque si difenderà. Così magari potrà spiegare come possa non essere minaccioso scrivere a una donna descrivendole come è vestita in quell’esatto momento, osservata di nascosto, e aggiungendo: prima che intervenga la polizia, io ti ammazzo. Ci sono stati centinaia e centinaia di messaggi; e i raid nel garage di lei, l’ultimo imbracciando una spranga; e la fodera di un pugnale trovata tra i vestitini della piccola figlia di lei. E quell’auto in fiamme.

Lui dice «le sono ancora legato». Dice che la “ama”. Ma le parole devono riconquistare un senso.

L’abbiamo chiamata Laura. Si è fidata di un giornale. Ha raccontato alla Tribuna i dettagli, l’angoscia. Ha invocato una svolta e ci ha chiesto di tenere accesa una luce sulla sua storia, che purtroppo è quella di tante altre donne. Ha avuto coraggio nella disperazione e ora forse può respirare un po’ e per un po’, senza guardarsi le spalle mentre va a fare la spesa, senza entrare in garage con il terrore addosso. No, lui non deve parlare d’amore. E noi stessi non dovremmo accogliere quei termini; quando lo facciamo, pur in buona fede, sbagliamo. Ci vorrebbe una legge.

