Il Nicelli verso i 100 anni: ecco la prima esposizione nello storico aeroporto del Lido di Venezia

Inizia il percorso di avvicinamento ai cento anni dello storico aeroporto Nicelli del Lido, intitolato all’aviatore pluridecorato della Prima guerra mondiale. È stata infatti inaugurata un’esposizione storica curata da Laura Alfieri e Giacomo Zamprogno, con ricerche a cura del comitato storico – diretto da Massimo Dominelli – costituito per la creazione dell’archivio ufficiale. L’esposizione sarà suddivisa in tre anni, dal 2023 al 2025, ciascuno dei quali ripercorrerà i momenti più importanti di un periodo storico dall’inizio del XX secolo sino ai giorni nostri, per poi confluire nel 2026 – anno in cui si festeggerà il centenario – in un’unica esposizione permanente negli interni dell’aerostazione, recentemente rinnovata e riportata allo stile architettonico delle origini.

Dal primo di aprile e fino al 7 maggio, il salone principale del terminal e l’adiacente fabbricato, già storica stazione carburanti Esso, ospiteranno fotografie, video d’epoca, manifesti, cartoline e memorabilia, dagli albori dell’aviazione veneziana sino allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Con posto d’onore e di centralità, sarà presente un’elica originale della squadriglia aerea alla quale Giovanni Nicelli è appartenuto.

Non mancheranno inoltre approfondimenti su specifici argomenti: dalla Rondinella, logo storico dell’aeroporto, all’idroscalo di Sant’Andrea, passando per personaggi illustri legati al luogo, primo tra i tanti Gabriele D’Annunzio. Infine, la società di gestione dello scalo veneziano, guidata dal presidente e amministratore delegato Maurizio Luigi Garbisa, sta preparando un catalogo commemorativo della mostra, come forma di tributo allo storico aeroporto unico al mondo, come testimonia la presenza dello scalo nella classifica degli aeroporti più belli del mondo redatta dalla Bbc nel 2014. «Questo progetto è volto a far luce sulla storia dell’aeroporto e a dare ulteriore impulso alle attività della struttura», spiega Maurizio Garbisa, «l’organizzazione di questo appuntamento è la tappa iniziale del percorso che ci condurrà, primi in Italia, al centenario nel 2026. Mi auguro che questa esposizione possa mettere in risalto ancora di più cosa ha rappresentato questo scalo per il nostro paese».