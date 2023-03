Festival degli Aquiloni, a Jesolo lo spettacolo di 250 campioni da tutto il mondo

Un chilometro e mezzo di spiaggia interessata, oltre 250 aquilonisti, 15 nazioni rappresentate, punti vendita di rivenditori specializzati e laboratori dove imparare a costruire il proprio aquilone. Lo Jesolo Beach & Kite Festival porta in città il più grande eventi di aquiloni d’Italia, uno dei più grandi del mondo, e i migliori artisti del mondo in questo campo.

La manifestazione prenderà avvio venerdì 31 marzo con il volo inaugurale, proseguendo fino a domenica 2 aprile. L’evento è organizzato dal Comitato Marconi e l’associazione Filovola, con il patrocinio del Comune di Jesolo, e il supporto di Federconsorzi Arenili Jesolo e dell’Associazione Jesolana Albergatori.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Andrea Tauro, si svolgerà nelle tre giornate dalle 9.30 alle 17.00 con volo in notturna alle 21.00 nella serata di sabato 1 aprile. L’accesso è libero e gratuito.

Tre giorni di meravigliosi volteggi lungo l’arenile di piazza Trieste dove è situata l’arena centrale che poi si estende a destra e sinistra abbracciando il tratto di costa degli stabilimenti Trieste, Venezia, dei Pioppi e Marconi.

Su questo fantastico palcoscenico si esibiranno, tra gli altri, l'attuale campione europeo di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Stephen Versteegh (Olanda), e l'attuale campione italiano sempre di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Sara Rizzetto (Italia), e il vice campione mondiale di aquiloni a 2 cavi, Samuel Roger (Francia), il 7 volte campione europeo sempre di 4 cavi, Guido Maiocchi (Italia).

Lo Jesolo Beach & Kite Festival vedrà poi esibirsi 4 degli unici 9 piloti al mondo in attività capaci di volare con tre aquiloni acrobatici a 2 cavi contemporaneamente, ognuno indipendente dall'altro, e fra questi, uno dei due unici al mondo capaci di volare con 4 aquiloni acrobatici 2 cavi contemporaneamente. Tra i grandi ospiti della manifestazione, infine, vi sarà il tedesco Rolf Zimmermann, un’istituzione nel mondo degli aquiloni gonfiabili statici tridimensionali e protagonista con le sue creazioni del film “Elliott, il drago invisibile” firmato Walt Disney.

Jesolo ospita per il secondo anno consecutivo il festival degli aquiloni, ma quest’anno la manifestazione che nel 2022 aveva riscosso grande successo diventa ancora più grande e colorata grazie agli oltre 250 aquilonisti coinvolti.

La compagine più rappresentata sarà quella italiana con 195 aquilonisti ma gli artisti arrivano anche da Germania (17), Svizzera (2), Olanda (5), Regno Unito (4), Francia (10), Belgio (4), Malta (2), Colombia (3), Dubai (2), Slovenia (4), Ucraina (3), Austria (2) e Canada (1).

Ospiti d’eccezione dello Jesolo Beach & Kite Festival saranno i componenti del Thaitan Kite Team provenienti dalla Thailandia: i tre aquilonisti del gruppo coloreranno il cielo regalandoci vibrazioni e volteggi con i loro aquiloni dall'effetto "wow". Infatti questa è la parola con cui i thailandesi chiamano gli aquiloni, che fanno parte della cultura di questo popolo da 700 anni. Il Thaitan Kite Team è composto da Ms. Donlaporn Arayanimitsakul (Peckie), Mr. Pairot Kwansong e Mr. Worakitt Navasakulkiat (Pete).

Lo Jesolo Beach & Kite Festival ospiterà, inoltre, una zona con punti vendita dedicati ai rivenditori specializzati dove sarà possibile acquistare meravigliosi aquiloni. Per i più piccoli, e gli adulti più intraprendenti, sarà anche possibile partecipare a laboratori creativi gratuiti sulla terrazza dell’hotel Napoleon dove imparare le tecniche di base per costruire il proprio aquilone (già 200 iscritti).

Qui, un team di esperti seguirà gli aspiranti aquilonisti passo dopo passo e li aiuterà dapprima a costruire il loro aquilone e in seguito insegnerà a farlo volare, all'interno dell'apposita arena situata proprio nella spiaggia di fronte alla struttura. Costruire assieme è un gioco, ma anche un’occasione di crescita. L’obiettivo dei laboratori è quello di stimolare capacità individuali e collettive, quali creatività, manualità, concentrazione, comunicazione, cooperazione, confronto e integrazione, dando modo a ciascuno di scoprire le proprie potenzialità espressive e sentirsi a pieno protagonista di un progetto creativo. Uno spunto per avventurarsi in questo mondo tra le nuvole e dare sfogo alla fantasia, unico limite imposto dall’aquilone.

Gli aquiloni che solcheranno il cielo di Jesolo sono oggetti unici al mondo, realizzati a mano da ciascun artista. Alcuni rappresentano animali o simboli della tradizione, altri personaggi del mondo della letteratura, del fumetto e dei cartoni animati. Quelli di maggiori dimensioni arrivano facilmente a superare i 10 metri di lunghezza e larghezza, richiedendo centinaia di metri quadri di tessuto per essere realizzati. Molti di questi sono dotati di tre dimensioni, che mostrano salendo in cielo e riempiendosi di aria, quasi prendendo vita.

Il programma dettagliato della manifestazione e tutte le altre informazioni sullo Jesolo Beach & Kite Festival sono disponibili all’indirizzo jesolobeachandkitefestival.com