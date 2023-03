Inaugurato il nuovo centro operativo di E-Distribuzione a Mestre

Ottantotto mila chilometri di rete elettrica, 154 impianti primari e oltre 38.000 cabine secondare, oltre 1.600 linee in media tensione e 107 mila in bassa tensione al servizio delle 7 province del Veneto per un totale di circa 5 milioni di abitanti. In questi numeri è racchiusa la ‘carta di identità’ del nuovo quartier generale della Rete Elettrica di E-Distribuzione di Venezia, cuore e cervello del sistema elettrico della rete di distribuzione regionale, inaugurato oggi dopo un attento intervento di ristrutturazione, che ne ha portato alla completa riorganizzazione, diventando così una delle strutture più tecnologicamente avanzate d’Italia.

04:59