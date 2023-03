Colpo di sonno dell’autista, camion fuori strada in A4

Ancora un incidente in A4 all’alba di oggi, mercoledì 29 marzo. Attorno alle 6, un mezzo pesante è uscito di strada carambolando nel fossato laterale. L’incidente, verificatosi sulla carreggiata verso Trieste, tra le uscite di San Stino e Portogruaro in località Lison, sarebbe da imputare a un colpo di sonno dell’autista, che sarebbe ferito ma non in modo serio.

In corso gli accertamenti da parte della Polstrada, tra cui quelle sulle ore alla guida dell’autista.

La fuoruscita del camion sta provocando importanti rallentamenti all’altezza del chilometro 443.