Il racconto di un operaio in nero nei subappalti di Fincantieri: «Quando arrivi da un Paese straniero ti può capitare di tutto»

La storia di Mohamed, 35 anni, da dieci in Italia: arriva dal Bangladesh, vive a Marghera e non capisce la lingua. Dieci ore di lavoro al giorno: «Mi dicevano: qui funziona così e tu non puoi farci niente»

Vera Mantengoli