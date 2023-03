Volotea lancia il nuovo collegamento tra Venezia e le Asturie

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, torna in pista con una novità che arricchisce la propria offerta nello scalo di Venezia: dal 25 maggio, infatti, prenderà il via un nuovo collegamento esclusivo alla volta delle Asturie, rotta che avrà 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì.

Dopo Bilbao, Oviedo diventa così la seconda città spagnola raggiungibile da Venezia con la flotta della low-cost. Grazie a questa nuova destinazione, l’Italia e la Spagna sono ancora più vicine: la nuova rotta assicurerà uno scambio di turisti tra le due città, offrendo ai passeggeri l’occasione di spostarsi agevolmente per scoprire nuove realtà culturali che diventano, grazie al vettore, a portata di mano.

Diventano così 19 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Venezia, 6 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza), 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 5 in Italia (Cagliari, Lampedusa, Napoli, Olbia e Pantelleria) e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo - Novità 2023).