Decolla il collegamento diretto tra Venezia e l’Arabia Saudita

Wizzair inaugura il nuovo collegamento tra Venezia e Gedda. La compagnia aerea europea ha inaugurato martedì 28 marzo il suo primo volo su Gedda, in Arabia Saudita, dall'aeroporto Marco Polo di Venezia.

A partire da oggi, i passeggeri in partenza da Venezia potranno volare verso la seconda città più grande dell'Arabia Saudita. Gedda, conosciuta anche come “la porta dell’Arabia Saudita”, è stata per secoli la meta di molti pellegrini diretti alle città sante di Medina e La Mecca. eE è per questo che il collegamento è importante per tutta la Comunità musulmana di Venezia e della provincia, che organizza viaggi nelle città sante per i musulmani.

Una metropoli di tre milioni di abitanti, capace di stupire anche il viaggiatore più esperto grazie alla presenza di meraviglie naturali e di un incredibile patrimonio storico e culturale: un perfetto mix di tradizione e modernità.

Ai passeggeri provenienti dall'Arabia Saudita, Wizz Air offrirà invece l’incredibile opportunità di esplorare l'unica "Città dei canali" italiana, nota per i suoi numerosi ponti, le gondole, le calli storiche e il carnevale.

Servita da voli Wizz Air bisettimanali, la nuova rotta, attiva tutto l'anno, rafforza ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella sua base a Venezia. I biglietti per la nuova rotta sono disponibili su wizzair.com e tramite l'app WIZZ, a partire da 49,99 euro.

Commenta Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air Malta: «Siamo felici di continuare la nostra espansione in Arabia Saudita dall'Italia, iniziata solo pochi mesi fa e già rivelatasi un successo. È con grande piacere che inauguriamo questo collegamento unico su Gedda, che permetterà a tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia di beneficiare dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale che questa città offre. Inoltre, con questa nuova rotta, Wizz Air conferma ancora una volta il suo impegno in Veneto, offrendo con orgoglio ai passeggeri in partenza dal sistema aeroportuale di Venezia un totale di 26 emozionanti destinazioni».

Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo SAVE: «Dopo l'avvio di Yerevan a gennaio, Gedda oggi e Riad nelle prossime settimane, Wizz Air offrirà 7 destinazioni di medio raggio che andranno a completare il suo consolidato network a corto raggio, comprensivo del mercato domestico (Catania, Napoli, Palermo) ed europeo (Londra, Palma de Mallorca, Praga, Varsavia, Tirana, Skopje, Timisoara, Bucarest, Suceana, Iasi, Cluj Napoca, Santorini)».