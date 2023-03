Corteo degli anarchici, a Venezia i commercianti blindano le vetrine

Campo santa margherita deserto, sabato mattina,come nei giorni bui del Covid. La stessa paura dell’ignoto, ma per un motivo diverso: l’attesa per il raduno di protesta di sabato pomeriggio indetto da gruppi anarchici. E il timore che alcune frange violente diano il via alle devastazioni che pochi giorni fa hanno travolto Torino e Milano.

Negozi chiusi su ordine del Comune in magazzino sedie tavolini che affollano il campo, di prima mattina a Santa Margherita, San Barnaba, San pantalon commercianti ed esercenti mettono mano a compensato e martelli per coprire le vetrine. Altri rimediano con cartoni e scotch. A mezzogiorno chiuderanno anche i banchi e i negozi alimentari (video Interpress)

00:20