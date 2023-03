Fashion Festival all’outlet di Noventa, navette gratuite e spettacoli

Fashion Festival domenica 26 all’outlet di Noventa di Piave: orario di apertura prolungato dei negozi dalle 9 alle 21, con navette gratuite dai parcheggi messi a disposizione nella zona industriale di Noventa di Piave a partire dalle 8 fino alle 22.

Tante sono anche le attività coinvolgenti pensate per intrattenere gli ospiti: distribuzione di palloncini, zucchero filato, pop corn, caramelle e postazioni di truccabimbi. Per ben quattro volte nel corso della domenica le strade e le piazze di Noventa Outlet saranno animate dal ritmo scoppiettante della marching band Millennium Drum, con sbandieratori e musicisti ed andrà in scena, con la compagnia Acqua Alta, uno spettacolo teatrale itinerante che racconterà la vicenda di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Per l’occasione Flora’s Kids Area, lo spazio posto al primo piano e dedicato ai più piccoli dai 3 anni, sarà aperto dalle 10 alle 20 e sarà gratuito per tutta la giornata.