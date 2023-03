Nebbia in A4: doppio tamponamento a Cessalto, code e traffico rallentato

Traffico di rientro, nebbia insidiosa.

In autostrada A4 ci sono stati due incidenti stradali poco dopo l’alba di oggi, venerdì 24 marzo.

I vigili del fuoco confermano l’assenza di feriti. I due tamponamenti si sono verificati in territorio di Cessalto, e stanno creando ripercussioni anche nel veneziano.

Nel primo caso si sono tamponati due mezzi pesanti e nel secondo sono rimaste coinvolte 4 vetture. Incidenti da imputare a mancanza di attenzione in un tratto a due corsie ma non insidioso poiché non ci sono curve. I rilievi sono della Polstrada.

La A4 in carreggiata est verso Trieste, ovvero le corsie in cui si sono verificati i tamponamenti, è sempre rimasta aperta. Le code arrivano fino a Noventa di Piave.

Per fortuna gli incidenti sono stati più lievi di quelli registrati martedì nel tratto Latisana - Portogruaro, a seguito del più grave un 81enne di Pordenone è finito ricoverato a Udine e il compagno di viaggio di San Vito ricoverato a Portogruaro.

Il 23 marzo un tamponamento ha riguardato la A28 in zona Gruaro, tra Portogruaro e Sesto al Règhena.