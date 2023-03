Venezia blindata in vista del raduno non autorizzato degli anarchici sabato 25 marzo

Sale la tensione per la manifestazione indetta in Campo Santa Margherita, alla vigilia del processo di appello che vede imputato Sorroche, condannato in primo grado a 28 anni per un attentato alla sede della Lega di Treviso. Si teme una saldatura con movimenti No vax