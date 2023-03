L'aeroporto di Venezia ricicla il 30 per cento dell'acqua, pari a 160 piscine olimpiche. Ecco come

È stato inaugurato il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, entrato in funzione parzialmente in questi giorni. Si tratta di un passo avanti nella gestione dell'acqua. Il nuovo impianto è un modello di applicazione di economia circolare: riutilizzo, per usi non potabili, dell'acqua ottenuta dal processo di depurazione.

Per ora l’acqua ottenuta viene usata per servizi igienici aeroportuali e per le torri di raffreddamento. Nel prossimo futuro, invece, l'acqua depurata potrà essere sfruttata per l'irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio dei mezzi. Il direttore Sostenibilità di Save, Davide Bassano, spiega a Marta Artico obiettivi e funzionamento. (Riprese Agenzia Pòrcile)

02:01