Montegrotto, la bodypainter Lela Perez porta sott'acqua Naiade nella piscina dei record. Ecco le immagini della performance

La bellezza che educa al rispetto della natura: è Naiade, il progetto condiviso dalla bodypainter Lela Perez e Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda al mondo con acqua termale di Montegrotto (Padova), in occasione della Giornata mondiale dell'acqua.

«Abbiamo pensato di creare un progetto artistico intitolato a Nàiade, nome che nella mitologia greca identificava la ninfa dell'acqua, guaritrice di esseri umani, come è curatrice l'acqua termale della piscina Y-40», spiega la stessa Perez, «Esserci ispirati a Nàiade, considerata fondamentale per la salvaguardia delle acque, il bene più prezioso, è un modo per lanciare un messaggio in qualità di artisti nei confronti di un allarme sempre più condiviso che va dall'inquinamento allo spreco di una risorsa così importante».

Ad affiancare la bodypainter è stata la maestra di yoga Giada Campanella che interpreta Nàiade, mettendo a disposizione il suo corpo quasi fosse una tela per l'arte pittorica di Perez.

La performance artistica si è svolta in apnea.