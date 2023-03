Marco Mengoni, prima i live in Europa e poi il 17 giugno a Bibione e il 20 a Padova

Un nuovo viaggio oltre confine attende Marco Mengoni ad aprile con un live in quattro città europee: il 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per rappresentare l'Italia con il brano vincitore a Sanremo “Due Vite” alla finale dell'Eurovision Song Contest 2023, trasmessa in diretta su Rai1, che vede coinvolti cantanti da 37 Paesi.

Una serie di show unici che vedranno così esibirsi l'artista, oltre che nei principali stadi italiani quest'estate - con il gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo a Roma - anche in alcune delle città di riferimento della scena musicale europea questa primavera.

"Due Vite” ha raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 37 milioni le visualizzazioni del videoclip ufficiale. Dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, alla posizione numero 49 nella classifica global di Spotify e aver totalizzato oltre 70 milioni di stream audio/video, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia.

A dieci anni dalla prima partecipazione all'Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con "L'essenziale" - brano certificato quattro volte disco di platino - Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere l'energia e la forza di “Due Vite” (in una versione riarrangiata per questa occasione unica). Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.

"Due Vite” è anche il primo tassello dell'ultimo capitolo della trilogia discografica (già triplo platino) Materia, la cui uscita è prevista prima della partenza del live estivo. Infatti, Marco Mengoni ha dato appuntamento al suo pubblico, oltre che nelle principali città europee, anche nei più importanti stadi italiani. +

Il tour inizierà con la data zero in programma a Bibione (17 giugno) e toccherà anche le città di Padova (20 giugno) e Torino (5 luglio) prima del gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo a Roma.