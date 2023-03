Da Padova a Rialto: il folpo di Simone Lazzari spopola in centro storico

L’unica polperia di Venezia si rivela un colpo vincente per il suo proprietario che, in controtendenza rispetto ai più, ha lasciato la terraferma per trasferirsi nella città d’acqua, esportando la tradizione culinaria padovana.

Maria Ducoli