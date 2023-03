Venezia, l’isola di San Servolo ospita le Officine di spiritualità

Nasce a Venezia, all'isola di San Servolo, un nuovo evento: sono le Officine di Spiritualità, pensate per offrire l'opportunità di coltivare la propria ricerca interiore in una modalità residenziale, vivendo un'esperienza di formazione insieme a persone animate dal comune interesse per la dimensione spirituale dell'essere umano.

Saranno due giornate in compagnia di personalità significative del mondo della cultura e della spiritualità che giungeranno sull'isola per esplorare nuovi itinerari di conoscenza. A guidare i partecipanti in questa esperienza di formazione umana e spirituale ci saranno il teologo Vito Mancuso, il sacerdote e saggista Paolo Scquizzato, la docente di pedagogia Chiara Scardicchio, lo scrittore e insegnante di yoga Eric Minetto, il sound therapist Simone Campa, l'esperto di economia non-profit Marco Morganti, l'astrofisico Christian Corda.

Il teologo Vito Mancuso

La prima edizione delle Officine di Spiritualità si terrà da sabato 15 a domenica 16 aprile 2023. Intitolata "A occhi aperti. Incontri di formazione umana e spirituale per vivere da svegli", si svilupperà tra lezioni, dialoghi, laboratori, meditazioni, camminate in natura, momenti di scambio e condivisione.

"Officine di Spiritualità - spiega Mancuso - perché lo spazio interiore in cui ognuno può forgiare dentro di sé quell'incrocio di sapienza e di fiducia che è la spiritualità è proprio come un'officina. Prima non era così, il luogo della spiritualità era la chiesa e più che di officina si trattava di disciplina, e la spiritualità coincideva con la religione. Oggi invece la spiritualità si è emancipata dalla tutela della religione e sta tornando alle antiche radici che l'hanno fatta sorgere fin dagli inizi dell'umanità".