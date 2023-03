Ospiti deceduti, maltrattati, trasferiti nella casa degli orrori di San Donà: causa collettiva per i risarcimenti

Una causa collettiva per accertare le responsabilità in casa di riposo e conseguire il dovuto risarcimento. L’avvocato di San Donà Luca Pavanetto sta già difendendo i parenti di Bruno Tonon, l’anziano di Cavallino Treporti morto nel novembre 2022 dopo aver ingerito soda caustica mentre si trovava nella casa di riposo sandonatese. Un liquido altamente irritante che lo ha stroncato e che lui ha bevuto inavvertitamente senza che vi fosse evidentemente un controllo. Il fratello e la nipote chiedono giustizia dopo che il congiunto è spirato a seguito di un’agonia che si è protratta per due mesi.

È stata una delle prime cause clamorose all’interno della struttura per anziani, assieme a quella per la morte di Rita Coppo, 94enne che invece morì nel settembre scorso cadendo dalla scale esterne della casa di riposo con la sua carrozzina, per la quale è in corso un’altra causa con un altro studio legale voluta dai parenti.

Dopo i cinque arresti per violenze e maltrattamenti nel centro anziani, emerse in questi giorni di forti tensioni, cui si aggiungono altri quattro indagati tra gli operatori ancora al lavoro nella struttura di via San Francesco, l’avvocato Pavanetto è stato già contattato da diverse altre famiglie del territorio che hanno perso dei parenti nella casa di riposo, oppure li hanno trasferiti presso altre strutture o ancora in ospedale dopo lamentele e disagi o addirittura lesioni riscontrate in questi mesi.

«Per quanto riguarda il caso di Bruno Tonon», ricorda il legale, «riteniamo che il Pm deciderà l’archiviazione del processo penale, ma noi ci prepariamo in sede civile a chiedere un congruo risarcimento una volta stabilite le responsabilità. È chiaro che a seguito di questi nuovi episodi che si stanno scoprendo di giorno in giorno, una volta concluse le indagini dei carabinieri in collegamento con la Procura, altre famiglie iniziano ad avere dei sospetti, a chiedersi perché i propri congiunti si lamentassero, piangessero, accusassero traumi e dolori vari. C’è chi purtroppo li ha già perduti, ma anche chi ancora li ha ricoverati nella struttura e adesso si sente frastornato e confuso. I casi si stanno accumulando e pertanto stiamo pensando a un’azione collettiva delle famiglie al fine di chiedere i giusti risarcimenti dopo aver vissuto queste esperienze terribili».

La casa di riposo degli orrori a San Donà: valanga di querele in arrivo. La rabbia dei figli di ex degenti Giovanni Cagnassi 17 Marzo 2023 Giovanni Cagnassi

Molti parenti di anziani si sono recati alla compagnia dei carabinieri per sporgere querela ai sensi della riforma Cartabia. Le cause potrebbero aumentare.

Non risultano al momento trasferimenti in massa degli anziani, né richieste da parte del personale di cambiare lavoro. I parenti stanno continuando a chiedere cartelle cliniche e incontri con la direzione che finora ha manifestato la massima disponibilità a collaborare nei termini di legge.