Damien Rice alla Fenice, appuntamento l’11 luglio 2023

A quasi nove anni di distanza dall’ultimo “My Favourite Faded Fantasy”, terzo disco della sua ristretta ma significativa discografia, Damien Rice è pronto a tornare con un bagaglio di nuova musica nel corso del 2023.

Il 49enne cantautore irlandese sarà protagonista dal vivo sui palchi europei con il nuovo tour estivo che toccherà l’Italia in più fronti, approdando anche in Veneto per offrire una serata esclusiva ospitata dal Teatro La Fenice di Venezia il prossimo martedì 11 luglio. Il concerto, organizzato da Veneto Jazz e Zen Production nell’ambito della rassegna “AAVV Autori Vari Indipendenti”, si aggiunge alle due date italiane primaverili già sold out (previste mercoledì 29 marzo a Milano e venerdì 31 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine) completando così una densa “session” tricolore che lo vedrà impegnato su e giù per lo Stivale durante tutta la prima metà di luglio.

Dopo il successo mondiale di “O”, album pubblicato nel 2002 e impostosi all’attenzione generale di pubblico e critica grazie a brani dal sapore senza tempo e carichi di sentimento come “The Blower’s Daughter”, “Cannonball”, “Volcano” e “Delicate”, veri simboli di un rinascimento acustico d’inizio millennio, Rice ha proseguito il suo percorso in modalità spesso sfuggenti e silenziose, centellinando le esibizioni e soprattutto le nuove pubblicazioni discografiche. Dopo la seconda prova solista “9”, datata 2006, che ne ha cementato lo status di icona del folk intimista pur senza mai raggiungere i livelli dell’incantevole esordio, l’autore di “Accidental Babies” ha atteso altri otto anni per giungere alla sua terza “creatura” del 2014, prodotta da Rick Rubin e salutata con affetto da milioni di fan in tutto il mondo; gli stessi appassionati che, oggi, attendono annunci ufficiali sul prossimo LP.

I biglietti per il concerto veneziano saranno in vendita da domani mattina sui canali Ticketone, Ticketmaster e su vela. avmspa. it (da 34 a 82 euro più prevendita).