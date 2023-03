Spritz a cinque euro e niente “ombre”: Venezia sperimenta il deterrente contro le comitive di ubriaconi

Niente ombre e spritz a cinque euro. Scritta nera a caratteri cubitali su un cartello bianco. Il segno di una città che si trasforma, insieme alle sue abitudini, lo puoi vedere (anche) da come cambiano i prezzi nelle sue osterie.

Ma in questo caso, i rincari delle materie prime non c’entrano nulla. O almeno, non solo. Se l’aumento dei prezzi è stato deciso da tempo, ora però il Bacaro Al Ravano nella centralissima ruga Rialto, a due passi dall’Erbaria, ha deciso di metterlo ben in mostra in vetrina.

Un tentativo da ultima spiaggia per cercare di allontanare quelle comitive di amici o di addii al celibato-nubilato che nei fine settimana calano a Venezia in cerca di sballo alcolico facile e, soprattutto, economico.

Prezzi esposti come deterrente, quindi. E niente “ombra” di vino bianco o rosso a un euro: se vi sta bene entrate, altrimenti aria. E pace, spiegano i titolari, se questo significa rinunciare a una delle abitudini più amate dai veneziani: quasi un rito, come altrove è il caffè, durante il quale si beve un bicchiere in compagnia e si scambiano due parole.

Ma ormai quel rito è stato stravolto da chi scambia l’ “ombra” come scorciatoia per ubriacarsi facilmente. E poi di veneziani in giro se ne vedono sempre meno.

Una scelta quella del bacaro riconoscibile dall’insegna con sfondo nero e scritta arancione, che il titolare Niccolò Manoni ha maturato a partire dalla fine dell’ultimo Carnevale. Quando, cioè, di fronte al locale ha assistito all’ennesima rissa tra gruppi di giovani ubriachi che si fronteggiavano a suon di cinghiate.

«Soprattutto nei weekend, Venezia ormai è presa d’assalto da orde di comitive che arrivano dall’entroterra», spiega Manoni, «non c’è nessun controllo, siamo alla mercé di gente ubriaca che viene qui in cerca di alcol a fiumi a basso costo. Lo scopo non è più bere ma distruggersi».

Gli episodi di risse, schiamazzi, maleducazione ormai non si contano più. Basti pensare ai casi recenti capitati in campo Bella Vienna, con un turista ferito dopo una scazzottata e un body guard accoltellato a fine gennaio.

E a proposito di body guard, a poco è servito il servizio di cui pure diversi locali si sono dotati. Così ora non resta che provare ad alzare la qualità della clientela. E a dissuadere chi cerca lo sballo facile alzando il prezzo dello spritz, solo di quello. «Con quel cartello vogliamo dire a quel tipo di clientela che noi qui non li vogliamo», continua Manoni, «se corriamo il rischio di perdere clientela locale? Possibile, ma ormai è minoritaria. Ma comunque il residente è trattato con riguardo». Alzare i prezzi per continuare a lavorare in tranquillità, questa la nuova frontiera sperimentata da quei locali in prima linea nel ricevere ogni settimane le comitive alcoliche.

«Per ora, la novità sembra dare i suoi frutti», conclude il titolare del Bacaro Al Ravano, con alle spalle quattordici anni da barista. E a quanto pare, anche altri locali nelle aree più frequentate stanno adottando la stessa strategia.