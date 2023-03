Arresti in casa di riposo: il sindaco di San Donà: «Indignato davanti alla violenza verso i nostri anziani»

«Sono molto amareggiato, addolorato e indignato per quanto è emerso. Personalmente ritengo insopportabile usare qualsiasi forma di violenza nei confronti di chiunque, a maggior ragione nei confronti di chi non ha la possibilità di difendersi e che dovrebbe essere aiutato, anziché vessato, da chi è pagato proprio per farlo e prendersene cura».

Il sindaco di San Donà Andrea Cereser commenta così la notizia dell’arresto di quattro operatori socio sanitari della casa di riposo Monumento ai Caduti di San Donà indagati per maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti.

E aggiunge : «Ringrazio le forze dell'ordine per l’accurato lavoro di indagine svolto e la direzione della struttura e l’Ulss che, avute le prime segnalazioni, non hanno girato la testa dall'altra parte ma hanno subito interessato degli episodi i carabinieri, collaborando fattivamente durante le indagini per la raccolta delle prove necessarie che hanno portato poi all’individuazione dei responsabili».

Arresti per maltrattamenti in casa di riposo a San Donà, l'amarezza del direttore: "Il nostro lavoro sempre per il bene della comunità"

E chiude: «In un giorno come questo il mio pensiero va a tutti gli altri operatori, che sono la stragrande maggioranza, che con competenza, diligenza e passione tutti i giorni si prendono cura dei nostri genitori e dei nostri nonni».